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Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Havaların ısınmasıyla beraber tarlada ürün bollaştı, meyve ve sebzede fiyatlar çakıldı. Geçtiğimiz aya göre hal çıkış fiyatları rekor düşüş gösterirken, salatalık 1, kabak 3, patlıcan ise 4 TL'ye kadar indi. Fiyatlardaki düşüş market ve semt pazarlarına da yansımaya başladı.

25.05.2022 07:32 - Son Güncelleme: 25.05.2022 07:32
Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Havaların ısınması ve hasat mevsimine girilmesiyle geçen ay zirveye çıkan sebze-meyve fiyatları adeta dip yaptı. Antalya Hali'nde salatalık 1, kabak 3, domates 6, patlıcan ise 4 liraya kadar düştü.

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Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Adana Hali'nde ise hasadın başlamasıyla kilogramı geçen ay 25 liraya satılan salatalık 1 TL'ye, 15 liraya satılan patates ise 4 TL'ye indi. Ülke genelende tüm hallerde büyük fiyat düşüşleri var.

Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Sabah'a konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, düşüşün önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarında soğuk havanın ciddi bir etken olduğunu belirten Tavşan, "Bu yıl sebze-meyvede ciddi bir üretim bolluğu var. Fiyatlardaki düşüş eğrisi devam edecek. Salatalık 1 liraya indi daha da inebilir. Domateste de önümüzdeki günlerde düşüşler olacak. Bu olay tamamen üretim ve arzla ilgili" diye konuştu.

Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten ise "Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin, hatta salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi bugün için salatalık 1, kabak 2, domates 8-10, patlıcan ise 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük sattığımızın 3-4 katı fazla ürün gelmeye başladı" dedi.

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