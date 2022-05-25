Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi
Havaların ısınmasıyla beraber tarlada ürün bollaştı, meyve ve sebzede fiyatlar çakıldı. Geçtiğimiz aya göre hal çıkış fiyatları rekor düşüş gösterirken, salatalık 1, kabak 3, patlıcan ise 4 TL'ye kadar indi. Fiyatlardaki düşüş market ve semt pazarlarına da yansımaya başladı.
Havaların ısınması ve hasat mevsimine girilmesiyle geçen ay zirveye çıkan sebze-meyve fiyatları adeta dip yaptı. Antalya Hali'nde salatalık 1, kabak 3, domates 6, patlıcan ise 4 liraya kadar düştü.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarında soğuk havanın ciddi bir etken olduğunu belirten Tavşan, "Bu yıl sebze-meyvede ciddi bir üretim bolluğu var. Fiyatlardaki düşüş eğrisi devam edecek. Salatalık 1 liraya indi daha da inebilir. Domateste de önümüzdeki günlerde düşüşler olacak. Bu olay tamamen üretim ve arzla ilgili" diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten ise "Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin, hatta salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi bugün için salatalık 1, kabak 2, domates 8-10, patlıcan ise 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük sattığımızın 3-4 katı fazla ürün gelmeye başladı" dedi.