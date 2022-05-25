Sebze ve meyve fiyatlarında rekor düşüş! Havalar ısındı çarşı-pazara bahar geldi

Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarında soğuk havanın ciddi bir etken olduğunu belirten Tavşan, "Bu yıl sebze-meyvede ciddi bir üretim bolluğu var. Fiyatlardaki düşüş eğrisi devam edecek. Salatalık 1 liraya indi daha da inebilir. Domateste de önümüzdeki günlerde düşüşler olacak. Bu olay tamamen üretim ve arzla ilgili" diye konuştu.