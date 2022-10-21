30 gün içinde başvuran alacak! Nakit 5 bin 137 lira ödeme müjdesi: On ay süresince karşılıksız hesaba yatıyor!

Devlet tarafından vatandaşlara birçok yardım ödemesi yapılırken, aynı zamanda işsiz vatandaşlara da destek sağlanıyor. Bu kapsamda çalışanlar kadar işsizlere de destekler bulunuyor. İşsiz vatandaşlara 5 bin 137 liraya varan maaş imkanı sunulurken, yeni iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme sağlanıyor. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar!