BES'ten ayrılmak isteyen kişiler belirli prosedürleri takip ederek sistemden çıkış yapabilirler. Otomatik katılım ile dahil olunan BES iptali için belirlenen süre içinde başvuru yapılması gerekir. Peki BES iptali nasıl olur? BES iptali SMS ile nasıl yapılır? İşte BES iptali ile ilgili tüm adımlar…
BES İPTALİ NASIL OLUR?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin çalışma hayatlarında biriktirdikleri tasarrufları yatırıma dönüştürerek emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir.
Devlet, sisteme katılan bireylere %25 oranında katkı sunar. Ancak katılımcılar istedikleri zaman BES'ten çıkabilirler. İptal işlemi için, başvurulan sigorta şirketi ya da banka ile iletişime geçmek gerekir. Farklı sigorta şirketlerinin ve bankaların kendine özgü iptal prosedürleri bulunmaktadır. Bu işlem telefonla SMS ile ya da müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilir.
TÜRKİYE EMEKLİLİK BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
Türkiye Hayat Emeklilik internet şubesine giriş yaparak, "Online İşlemler" menüsünden "Bireysel" işlemleri seçebilirsiniz. Ardından, hesap sorgulaması yaparak iptal işlemine devam edebilirsiniz.
BES iptali işlemini mobil uygulamalar üzerinden de başlatabilirsiniz.
İŞ BANKASI BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
İş Bankası'nda BES iptali yapmak isteyen kişiler, çağrı merkezini arayarak işlemi gerçekleştirebilirler.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK BES İPTALİ
Anadolu Hayat online işlemler menüsünden giriş yaparak BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.
AXA HAYAT EMEKLİLİK BES İPTALİ
AXA Hayat Emeklilik kullanıcıları, cayma işlemi için sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde işlem yapabilirler. Online işlemler menüsünden "Emeklilik İşlemleri" sekmesine girip, "Cayma İşlemleri" üzerinden BES iptalini gerçekleştirebilirler.
GARANTİ BES İPTALİ
Garanti BES kullanıcıları, iptal işlemi için müşteri hizmetlerini arayabilirler. Ayrıca, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirler.
ZİRAAT BANKASI BES İPTALİ
Ziraat Bankası kullanıcıları müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet şubesinden BES iptali işlemi yapabilirler.
HALKBANK BES İPTALİ
Halkbank kullanıcıları, 2560 numarasına SMS göndererek ya da müşteri hizmetlerini arayarak BES iptali yapabilirler. Ayrıca, Halkbank Emeklilik internet sitesinden de iptal işlemi yapılabilir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)