BES'ten ayrılmak isteyen kişiler belirli prosedürleri takip ederek sistemden çıkış yapabilirler. Otomatik katılım ile dahil olunan BES iptali için belirlenen süre içinde başvuru yapılması gerekir. Peki BES iptali nasıl olur? BES iptali SMS ile nasıl yapılır? İşte BES iptali ile ilgili tüm adımlar…