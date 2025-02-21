2025 İşsizlik maaşı alma şartları; İşsizlik maaşı kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Asgari ücrete yapılan artış, birçok sosyal hak ve devlet desteğini etkilediği gibi işsizlik maaşı ödemelerinde de değişiklikler yaşandı. İşsizlik maaşının tutarı, başvuru şartları ve ödeme süresi gibi konular işsiz kalan vatandaşların tarafından araştırılıyor. Peki işsizlik maaşı kaç ay yatar? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? ↪ İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışan kişilerin işsiz kaldıklarında, geçici süreyle maddi destek almalarını sağlamak amacıyla verilen bir ödemedir. ↪ 2025 yılı itibariyle yapılan düzenlemelerle birlikte işsizlik maaşı tutarlarında güncellemeler yapıldı. Yeni rakamlara göre, en düşük işsizlik maaşı 10.332,43 TL olarak belirlenirken, en yüksek işsizlik maaşı ise 20.644,86 TL olarak hesaplandı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ↪ İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler, işten ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmalıdır. Bu sürenin aşılması durumunda, başvurulan süreye göre işsizlik maaşı ödemesi azalabilir. ↪ Örneğin, başvuru 30 gün yerine 45 gün sonra yapılırsa, geçen 15 günlük süre, hak edilen toplam ödeme süresinden düşülür. Bu nedenle, işsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişilerin, süresi geçmeden başvurularını yapmaları önemlidir. Bu durum, ödenecek maaş tutarını ve süresini doğrudan etkileyebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? ↪ İşsizlik maaşı başvuruları, e-Devlet üzerinden, İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla ya da doğrudan İŞKUR şubelerine başvurularak yapılabilir. Başvuru sırasında, kişinin kimlik bilgileri, sigorta geçmişi ve işten ayrılma nedenleri dikkate alınır. ↪ Başvurular, işten ayrıldıktan sonra en geç izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve ödemeler her ayın 5'inde yapılır. İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI