Fırtına öncesi sessizlik denildi! Altın fiyatlarında şok! 8 Haziran altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, bilezik fiyatları...

Kuyumculara altın almak için gidenler, 3 gündür aynı maliyetlerde duran altını görünce çılgına döndü. Düşüşü beklenirken hem yükseliş hem de eksiliş göstermeden sabit maliyetlerde kalması ise başkaldırıya sebebiyet verdi. 8 Haziran itibariyle aktüel altın maliyetleri ise kısa bir zaman evvel tablolarda yerini aldı. Uzmanlar ise şimdilik sabit maliyetlerde izleyen altın maliyetleri için yükselme yaşayacağına işaret etti. Altın fiyatları bugün altın ne kadar? 4 Haziran Cumartesi kapanışında gram altın 526,63 TL'den kapanmıştı. Tam altın ne kaç TL? Çeyrek altın 2021 fiyatı, 7 Haziran 2021 güncel altın fiyatları. Cumhuriyet altını kaç TL? Altın yükselişi durdu mu? İşte 8 Haziran güncel altın fiyatları…

07.06.2021 08:54 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





