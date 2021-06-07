Fırtına öncesi sessizlik denildi! Altın fiyatlarında şok! 8 Haziran altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, bilezik fiyatları...
Kuyumculara altın almak için gidenler, 3 gündür aynı maliyetlerde duran altını görünce çılgına döndü. Düşüşü beklenirken hem yükseliş hem de eksiliş göstermeden sabit maliyetlerde kalması ise başkaldırıya sebebiyet verdi. 8 Haziran itibariyle aktüel altın maliyetleri ise kısa bir zaman evvel tablolarda yerini aldı. Uzmanlar ise şimdilik sabit maliyetlerde izleyen altın maliyetleri için yükselme yaşayacağına işaret etti. Altın fiyatları bugün altın ne kadar? 4 Haziran Cumartesi kapanışında gram altın 526,63 TL'den kapanmıştı. Tam altın ne kaç TL? Çeyrek altın 2021 fiyatı, 7 Haziran 2021 güncel altın fiyatları. Cumhuriyet altını kaç TL? Altın yükselişi durdu mu? İşte 8 Haziran güncel altın fiyatları…
Geçen hafta altının yükseliş trendinin de etkisiyle grafiklerde yukarı doğru bir ivme kazanırken, insanlar gram altın fiyatı ne kadar oldu?7 Haziran gram altın fiyatları, gram altın yorumları tarzında soruların cevabını merak ediyor. 7 Haziran 2021 gram altın Fiyatları: Cuma günü 526 TL'den işlem gördü. Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yaşadığı küçük düşüşün ardından yeniden kritik eşiği geçti. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Analistler ise altın fiyatlarının gidişatını o toplantının belirleyeceğini söyledi.