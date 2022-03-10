💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar
Türk Lirası birikimi olanlar bankaların vadeli mevduat hesapları ile kazanmaya devam ediyor! 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında son haftalarda faiz oranlarının düşüşe geçmesinin sonrasında en yüksek oranlara sahip bankaları tercih etmek isteyenler ise tekrardan araştırmalarına başladılar. Genellikle çoğu piyasada görülen tehlikeler sonrasında TL mevduat hesaplarına ilginin yükselmesi bu alanda yeni kampanyaların da meydana çıkmasını sağladı. Peki en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi hangi bankada? İşte en yüksek faiz veren bankalar
10.03.2022 08:46 - Son Güncelleme: 10.03.2022 08:46