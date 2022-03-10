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Haberler Ekonomi 💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Türk Lirası birikimi olanlar bankaların vadeli mevduat hesapları ile kazanmaya devam ediyor! 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında son haftalarda faiz oranlarının düşüşe geçmesinin sonrasında en yüksek oranlara sahip bankaları tercih etmek isteyenler ise tekrardan araştırmalarına başladılar. Genellikle çoğu piyasada görülen tehlikeler sonrasında TL mevduat hesaplarına ilginin yükselmesi bu alanda yeni kampanyaların da meydana çıkmasını sağladı. Peki en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi hangi bankada? İşte en yüksek faiz veren bankalar

takvim.com.tr
10.03.2022 08:46 - Son Güncelleme: 10.03.2022 08:46
💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

100 Bin TL Aylık Faiz Getirisi Hesaplama

Kur korumalı TL mevduat sisteminin ardından mevduat hesaplarına ilgisi artan vatandaşlar birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek için harekete geçti.

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💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

%20,50'ye varan faiz oranları en yüksek faiz getirisine sahip Alternatif Bank ve Fibabanka ise 100 bin TL için en yüksek faiz getirisini sunuyor.

💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Birikimlerini kârlı hesaplar ile değerlendirmek isteyenlerin tercih edebilecekleri hesaplar aynı zamanda vadesiz kullanım avantajları ile vadeli hesap olarak kazandırmaya da devam ediyor.

💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

32 günlük vadede 100.000 TL mevduat birikimi için en yüksek faiz getirisi 1.707,40 TL olarak hesaplanmıştır. Fibabanka Kiraz Hesap ve Alternatif Bank VOV Hesap açtıranlara özel hoş geldin faizleri ile en yüksek getiri sunulmaya devam ediyor.

💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı

Yüksek mevduat faiz oranları ile dikkat çeken bankalardan biri olan ING Bank, e – Turuncu Hesap ile %19,50 faiz oranları üzerinden birikimlerini değerlendirmek isteyenlere kârlı bir yatırım imkânı sunuyor.

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