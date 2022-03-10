💰 Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çekecek! Mevduat faizleri dibi görmeden yetişin! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

32 günlük vadede 100.000 TL mevduat birikimi için en yüksek faiz getirisi 1.707,40 TL olarak hesaplanmıştır. Fibabanka Kiraz Hesap ve Alternatif Bank VOV Hesap açtıranlara özel hoş geldin faizleri ile en yüksek getiri sunulmaya devam ediyor.