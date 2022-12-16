BENZİNE MAZOTA ZAM gelecek mi? Brent petrol 82,12 dolara ÇIKTI! 16 Aralık benzin, mazot fiyat listesi! Total, Shell, Opet, PO...

Güncel akartakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından gözler benzin ve mazotta zam olacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor. Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.07 TL, motorine ise 1,70 TL zam gelmesi bekleniyor. Peki, 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Benzin fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları!