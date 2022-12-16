BENZİNE MAZOTA ZAM gelecek mi? Brent petrol 82,12 dolara ÇIKTI! 16 Aralık benzin, mazot fiyat listesi! Total, Shell, Opet, PO...
Akaryakı fiyatları yeniden değişiyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklama geldi. Son günlerde benzin ve mazota peş peşe indirimler uygulanıyordu. Brent petrolün yükselişiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapılacak mı merak edilmeye başlandı. Sektör kaynaklarından son dakika açıklama geldi. Peki benzine, mazota zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi...
16.12.2022 09:22 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:23
Güncel akartakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından gözler benzin ve mazotta zam olacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor. Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı. Sektör kaynaklarına göre benzine 1.07 TL, motorine ise 1,70 TL zam gelmesi bekleniyor. Peki, 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Benzin fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.