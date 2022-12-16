2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatleri itibariyle yoğunlaşmaya başladı. Kura takvimine göre bugün Ordu'da hak sahipleri belli olmaya başlayacak. Ordu konutları; Ordu Merkez, Ünye, Fatsa, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Çaybaşı, Çamaş, Akkuş ilçelerine inşa edilecek. Peki, Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ!