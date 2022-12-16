2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gerçekleşecek kura Ordu ilinde yapılacak. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...
16.12.2022 09:07 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:08
TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatleri itibariyle yoğunlaşmaya başladı. Kura takvimine göre bugün Ordu'da hak sahipleri belli olmaya başlayacak. Ordu konutları; Ordu Merkez, Ünye, Fatsa, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Çaybaşı, Çamaş, Akkuş ilçelerine inşa edilecek. Peki, Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ!