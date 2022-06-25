BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI? 25 Haziran Brent Petrol - ham petrol varil fiyatları! 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? BP, Opet, Shell...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Dolar, euro ve petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim haberleri bekleniyor. Son 1 haftada brent petrol fiyatlarında 8.9'luk düşüş yaşandı ve benzine 25 kuruş indirim gelmişti. Dolarda yaşanan düşüş sonrası gözler yeni indirim haberlerine odaklandı. Peki, BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI? 25 Haziran Brent Petrol - ham petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL? İşte son gelişmeler haberimizde...
Akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentyisi arttı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
BENZİN FİYATLARI 27.25 LİRAYA GERİLEDİ!
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.
ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 30,00 TL'ye, Ankara'da 30,09 TL'ye, İzmir'de 30,09 TL'ye yükseldi.