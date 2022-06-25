Asgari ücretliye 6.000 TL, SSK, Bağkur'luya 4.222 TL, memura 9 bin 177 TL MAAŞ! Temmuz'da müjdeler gırla! 6 aylık enflasyon üstü artışla zam tablosu!

Bu sene Temmuz ayı müjde ayı olacak. Hem emekli memura hem de asgari ücretliye ve diğer sosyal destek ödemelerine zam gündemde. Emekli memur zammı TÜFE tahminine göre % 40.25 beklenirken; ek iyileştirme için de Ocak formülü gündemde. Bu artış sosyal desteklere de yansıyacak. Tüm kesimin gelirleri artacak. Memur maaşlarındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. İşte Temmuz müjdeleri hakkında tüm detaylar haberimizde...