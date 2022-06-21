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Haberler Ekonomi Brent petrol fiyatı düşüyor BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatı düşüyor BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 21 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...

21.06.2022 15:21 - Son Güncelleme: 21.06.2022 15:21
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

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BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

21 Haziran 2022 itibariyle benzin ve mazot fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Öte yandan brent petroldeki ciddi değer kaybediş bu hafta içinde indirim beklentisini oluşturdu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

FED faiz kararı sonrası 113 dolar altına inen brent petrolün akaryakıt indirim beklentisi kapsamında benzin ve mazot fiyatına yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

İşte 21 Haziran motorin ve benzin fiyatı şöyle;

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