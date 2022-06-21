Brent petrol fiyatı düşüyor BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 21 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...
21.06.2022 15:21 - Son Güncelleme: 21.06.2022 15:21
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 21 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...