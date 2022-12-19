Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 60 kuruş indirime gidilecek. Mazota ise 80 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları...