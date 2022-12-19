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Haberler Ekonomi Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL'nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL'nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre akaryakıtta çifte müjde geliyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmaların ardından yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim gözüktü. Buna göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve mazot kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

takvim.com.tr
19.12.2022 10:17 - Son Güncelleme: 19.12.2022 10:19
Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 60 kuruş indirime gidilecek. Mazota ise 80 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Uluslararası petrol piyasasındaki oynaklık yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dengesizlik ardından geçtiğimiz hafta Cuma günü benzine cumartesi günü ise motorine zam gelmişti. Zamların ardından akaryakıta çifte indirim göründü.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Sektör kaynakları Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 22 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
Önceki kapanışını 79 dolar bandında yapan Brent petrol varil fiyatı haftaya yükselişle başladı.

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