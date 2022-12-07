Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin için indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...