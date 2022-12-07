Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...
Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre, bu geceden itibaren benzinin litresine 2,13 TL, motorine ise 1,89 TL indirim bekleniyor. Bu indirimin ardından benzin fiyatı 9 aydan sonra 20 TL altına inmiş olacak. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte merak edilenler!
07.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 07.12.2022 10:44
Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin için indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...