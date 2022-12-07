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Haberler Ekonomi Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre, bu geceden itibaren benzinin litresine 2,13 TL, motorine ise 1,89 TL indirim bekleniyor. Bu indirimin ardından benzin fiyatı 9 aydan sonra 20 TL altına inmiş olacak. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
07.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 07.12.2022 10:44
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin için indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

SON DAKİKA! Benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,20 liradan 18,07 liraya, Ankara'da 20,41 liradan 18,28 liraya, İzmir'de ise 20,41 liradan 18,28 liraya gerilemesi bekleniyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 22,98 liradan 21,09 liraya, Ankara'da 23,11 liradan 21,22 liraya ve İzmir'de 23,18 liradan 21,29 liraya gerilemesi bekleniyor.

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