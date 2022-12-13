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Haberler Ekonomi ⛽Benzin ve Mazot YENİ FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL'ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

⛽Benzin ve Mazot YENİ FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL'ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor. Yaşanan bu düşüşlerin ardından gözler benzin ve mazot fiyatlarında indirim beklentisi artıyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve mazota üst üste indirim müjdesi gelmişti. Peki, Benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT Benzin, Mazot ve LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

13.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 13.12.2022 10:24
⛽Benzin ve Mazot FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL’ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

Son dönemde Brent petrolda yaşanan düşüşün hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki,1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
⛽Benzin ve Mazot FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL’ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 13 Aralık 2022 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; 13 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

⛽Benzin ve Mazot FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL’ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

İZMİR

Motorin fiyatı: 21,35 TL

Benzin fiyatı: 17,63 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

⛽Benzin ve Mazot FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL’ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

ANKARA

Motorin fiyatı: 21,27 TL

Benzin fiyatı: 17,62 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

⛽Benzin ve Mazot FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL’ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

İSTANBUL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

Benzin fiyatı: 17,42 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

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