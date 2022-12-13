⛽Benzin ve Mazot YENİ FİYAT LİSTESİ! 1 Litresi 21 TL'ye düştü! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

Son dönemde Brent petrolda yaşanan düşüşün hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki,1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!