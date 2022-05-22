Benzin ve akaryakıt harcamalarına 150 TL tutarında indirim yapılacak! Az önce açıklandı: Son başvuru tarihi 31 Mayıs!

Bir hafta önce 70 kuruş, iki gün önce ise 1 TL 68 kuruş tutarında zam alan benzin, sürücülerin isyan etmesine neden oldu. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankaları Vakıfbank ve Ziraat Bankası, akaryakıtta indirim kampanyası geliştirdiklerini duyurdu.