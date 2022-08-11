⛽BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM SON DAKİKA! 11 Ağustos 2022 akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ZAMLI fiyat listesi...
Motorin, benzin, LPG'ye zam mı geldi, ne kadar? sorusu milyonlarca sürücü tarafından araştırma konusu oldu. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,36 dolardan işlem görüyor. Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu kapsamda brent petroldeki yükselişle birlikte benzin, motorin, LPG'ye zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son olarak bir çnceki gün motorine 1 TL indirim gelmişti. Peki 11 Ağustos 2022 akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte BENZİN, MOTORİN, LPG İstanbul, Ankara fiyat listesi...
11.08.2022 22:15 - Son Güncelleme: 11.08.2022 22:15
11 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Son haftalarda akaryakıta gelen indirimler araç sürücülerini sevindirmişti. Bu kez ise üzen haber geldi. Son olarak 1 TL indirim uygulanan motorine zam geldi. Son dakika haberin ardından yeni akaryakıt fiyat listesi gündeme geldi. İşte brent petrol son durum ve ZAMLI benzin, motorin, LPG 1 litresi...
MOTORİNE ZAM SON DAKİKA!
Motorin fiyatına 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zamla birlikte akaryakıt fiyat listesi değişti.