12 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Hatırlanacağı üzere JTI grubuna uygulanan zammın ardından 2 Temmuz günü itibariyle de Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına 2 TL zam yapılmıştı. Sosyal medyada yer alan sigara zammı haberlerinin aslı araştırılıyor. Peki 11 Ağustos 2022 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? İşte 12 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...