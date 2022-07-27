PTT ATM'den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...
Emekli, dul, engelli, yetim aylığı... SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca emekli, dul ve yetim ile vazife malulleri temmuz ayında zam farklı alacak. Zam farklarının yatacağı gün de belli oldu. Toplam 6.4 milyar lira ödeme yapılacak. Emeklilerin maaşlarına zamlı tutarlar yetişmediği için fark ödenecek. İşte kuruşu kuruşuna yatacak zam farkları
27.07.2022 09:38 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:38