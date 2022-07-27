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Haberler Ekonomi PTT ATM'den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

PTT ATM'den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

Emekli, dul, engelli, yetim aylığı... SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca emekli, dul ve yetim ile vazife malulleri temmuz ayında zam farklı alacak. Zam farklarının yatacağı gün de belli oldu. Toplam 6.4 milyar lira ödeme yapılacak. Emeklilerin maaşlarına zamlı tutarlar yetişmediği için fark ödenecek. İşte kuruşu kuruşuna yatacak zam farkları

takvim.com.tr
27.07.2022 09:38 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:38
PTT ATM’den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

Milyonlarca emekli, dul ve yetim ile vazife malulleri temmuz ayında zam farklı alacak. Zam farklarının yatacağı gün de belli oldu. Toplam 6.4 milyar lira ödeme yapılacak. Emeklilerin maaşlarına zamlı tutarlar yetişmediği için fark ödenecek. İşte kuruşu kuruşuna yatacak zam farkları...

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PTT ATM’den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

ENFLASYON FARKLIYLA BİRLİKTE
Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre kesinleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı.

PTT ATM’den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üzerinde gerçekleşmişti.

PTT ATM’den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

YÜZDE 41.69 ORANINDA ARTMIŞTI
Enflasyon farkı artı ikinci yarı için geçerli olacak yüzde 7'lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 oranı netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.

PTT ATM’den çekebilirsiniz! SSK, Bağ-Kur,4C emekliye müjde! 6 bin 858 TL hesaplara yatacak! Emekli, dul, engelli, yetim aylığı...

Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ne çıkarsa söz konusu emeklilerin alacağı zam da o oranda oluyor. Bu yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35'lik zam uygulandı.

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