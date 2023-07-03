BENZİN FİYATLARINDA TABELA DEĞİŞTİ! Zam geliyor! 4 Temmuz 2023 EPGİS akaryakıt fiyat listesi güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...
Benzin fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam geleceği sektör temsilcileri tarafından açıklandı. Peki, Benzine zam var mı? 4 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında detaylar...
03.07.2023 09:39 - Son Güncelleme: 03.07.2023 09:40
Pompaya yansıyacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.