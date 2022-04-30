Benzin, dizel ve LPG'de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Araç sahiplerine son dakika haberi: Bu tarihe kadar indirimli alın
Geride bıraktığımız senenin sonuna doğru döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de fiyat yüksekliklerine gidilmesine sebep oldu. Ocak ayına girilmesi ile birlikte yüksek oranlı zamlar alan ve mart ayına kadar güncel tutarlardan satışa sunulan akaryakıt ürünleri, mart ayında resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının brent petrolün varil fiyatını yükseltmesi ile birlikte bir hafta içerisinde 7 kere zam aldı.
Akaryakıt fiyatlarının yüksek oranlı zamlar almasından sonra bütçeleri derinden sarsılan vatandaşlara, kamu kurumundan müjdeli haber geldi. Ülkenin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine akaryakıt alışverişleri konusunda destek olacağını bildirdi. İşte bankanın akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Akaryakıt masraflarının giderek artmasından ötürü şikâyet eden vatandaşlara, Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine 75 TL'ye varan akaryakıt indirimi yapılacağını bildirdi.
Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022
Artan akaryakıt fiyatlarına karşın vatandaşların yanında yer alan Ziraat Bankası, yeni dönemde Bankkart kullanıcıları için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.