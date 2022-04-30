Benzin, dizel ve LPG'de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Araç sahiplerine son dakika haberi: Bu tarihe kadar indirimli alın

Ancak gündelik hayat akışı içerisinde mecburen araç kullanmak ve buna bağlı olarak da akaryakıt alışverişi yapmak zorunda olan vatandaşlar, bütçelerine bu konu ile ilgili olarak destek olabilecek alternatif çözüm yöntemlerinin arayışı içerisine girdiler.