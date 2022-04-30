RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Benzin, dizel ve LPG'de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Araç sahiplerine son dakika haberi: Bu tarihe kadar indirimli alın

Benzin, dizel ve LPG'de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Araç sahiplerine son dakika haberi: Bu tarihe kadar indirimli alın

Geride bıraktığımız senenin sonuna doğru döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de fiyat yüksekliklerine gidilmesine sebep oldu. Ocak ayına girilmesi ile birlikte yüksek oranlı zamlar alan ve mart ayına kadar güncel tutarlardan satışa sunulan akaryakıt ürünleri, mart ayında resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının brent petrolün varil fiyatını yükseltmesi ile birlikte bir hafta içerisinde 7 kere zam aldı.

takvim.com.tr
30.04.2022 15:49 - Son Güncelleme: 30.04.2022 15:50
Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Akaryakıt fiyatlarının yüksek oranlı zamlar almasından sonra bütçeleri derinden sarsılan vatandaşlara, kamu kurumundan müjdeli haber geldi. Ülkenin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine akaryakıt alışverişleri konusunda destek olacağını bildirdi. İşte bankanın akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntılar

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Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Savaşın ilk başladığı dönemlerde nerede ise her yeni güne yeni bir akaryakıt zammı haberi ile başlayan sürücüler, akaryakıt masraflarını karşılayabilecek bütçelere sahip olmadıkları için toplu taşıma araçlarına yönelmek durumunda kaldılar.

Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Ancak gündelik hayat akışı içerisinde mecburen araç kullanmak ve buna bağlı olarak da akaryakıt alışverişi yapmak zorunda olan vatandaşlar, bütçelerine bu konu ile ilgili olarak destek olabilecek alternatif çözüm yöntemlerinin arayışı içerisine girdiler.

Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Akaryakıt masraflarının giderek artmasından ötürü şikâyet eden vatandaşlara, Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine 75 TL'ye varan akaryakıt indirimi yapılacağını bildirdi.

Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Artan akaryakıt fiyatlarına karşın vatandaşların yanında yer alan Ziraat Bankası, yeni dönemde Bankkart kullanıcıları için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.

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