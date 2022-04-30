Bayram arefesinde cepler dolup taşacak! BUGÜN MİLYONLARA KAZANÇ GÜNÜ: Asgari ücretliye 1.550, işsize 3.972, 65 yaşa 1.084, engelliye 1.298 TL ödeme!

Milyonların beklediği gün geldi çattı. Bugün memur emeklilerinin yanı sıra 700 bin kamu işçisine ikramiye, işsize, yaşlıya, engelliye ve evde yakınlarına bakanların maaşları hesaplara aktarılıyor. İşçiye en az 1.550 TL, işsize 3.972 TL, engelliye 1.298 TL, yaşlıya 1.084 TL ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bugün milyonlarca kişi ödeme alacak. Kamu işçileri 13 günlük ikramiyelerini alırken, işsizlere, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara erken maaş ödenecek. Peki, işsizlik, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı hesaplara yattı mı? İşte tüm merak edilenler ve ödeme takvimi haberimizde!