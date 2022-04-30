4/D’li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yattı mı? En az 1.550 - 2.323 TL hesaplarda! Kim kaç TL ikramiye alacak? (13 GÜNLÜK)

4/D'li kamu işçilerine ilave tediye 13 günlük ödeme hesaplara yatıyor. İşçiler en az 1.550 TL en çok 2.323 TL ödeme alabilecek. Hesaplara yatırılan ilave tediye ödemelerinin ardından gözler bir sonraki ödemeye çevrildi. İlave tediye ödemeleri yılın farklı dönemlerinde toplam 4 taksit şeklinde yapılıyor. Böylelikle işçiler en az 6 bin 200 TL ödeme almaya hak kazanıyor. Peki; tediye ödemesi yattı mı? 2022 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!