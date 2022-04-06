Deneyimsiz 19 - 47 yaş arası iş arayan yaşadı! İŞKUR en düşük 4.253 TL maaşla 90.169 işçi arıyor! Temizlikçi, güvenlik, bekçi, garson...
İş arayan vatandaşalara çoğu alanda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımlarını paylaştı. İŞKUR'un ilanlar alanı çeşitli bir şekilde ele alındığında en çok alım yapılacak sektörler arasında, gövde işçisi, güvenlik, garson ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam bulunduğu fark ediliyor. Yılın ilk 3 ayında 347 bin 326 şahsa iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre hemen iş olanağı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. İşte Nisan ayı İŞKUR güncel personel alımı ilanları!
19-47 yaş arası iş arayanlara müjde! 347 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 4.253 TL maaşla 90.169 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 90 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 347 bin kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor.
AÇIK İŞ İLANLARI - ALINACAK KADRO SAYISI
Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 2
Acil Tıp Teknisyeni 44
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 16
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 30
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 20
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 19
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 3
Ahşap Doğrama İmalatçısı 15
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 8
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 9
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 9
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 144
Ahşap Mobilya İmalatçısı 154
Ahşap Montaj Elemanı 19
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 402
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aktör (Oyuncu) 1
Alakart Aşçısı 11
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 13
Alçı Levha Uygulayıcısı 6
Alçı Sıva Uygulayıcısı 55
Almanca Öğretmeni 7
Alt Yapı Teknisyeni 1
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1
Alüminyum Doğramacı 35
Alüminyum İmalat İşçisi 36
Alüminyum Kaynakçısı 24
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 6
Alyans İmalatçısı 10
Ambalajcı (El İle) 109