230 bin ilanla en az 60 bin sterlin maaş veriliyor! İngiltere, ABD, Almanya peş peşe duyurdu! Yurt dışında kariyer yapmak isteyenlere müjde!

İngiltere, Almanya ve Amerika'da tır şoförü açığı giderek artıyor. Hal böyle olunca tedarik zincirinde çeşitli problemler yaşanıyor. Bu ülkelerde nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştığı belirtilirken sorunun diğer ülkelere de sıçraması bekleniyor. İngiltere'de ihtiyaç duyulan şoför sayısının geçtiğimiz yıl ekim ayında 100 bin kişiye yakın olduğu ifade edilmişti. Almanya'da 30 bin tır şoförünün de emekli olması bekleniyor. Bu nedenle nakliye aracı sürücüsü alımıyla ilgili ilanlar giderek artıyor. Şoförlere ise ülkenin para birimine göre aylık en az 3.200 dolar, euro ya da sterlin maaş ödeniyor.