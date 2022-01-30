230 bin ilanla en az 60 bin sterlin maaş veriliyor! İngiltere, ABD, Almanya peş peşe duyurdu! Yurt dışında kariyer yapmak isteyenlere müjde!
Yurt dışında kariyer yapmak isteyenlere müjde! İngiltere, ABD ve Almanya peş peşe duyurdu! 230 bin ilanla en az 60 bin sterlin kazandırıyor. İngiltere, Amerika ve Almanya aciliyetle duyurdu. 200 binden fazla tır şoförü aranıyor. İşe başlayana en az 3.200 dolar euro sterlin maaş var. İngiltere'de özellikle son dönemlerde nakliye sorunu yaşanmasından ötürü tır şoförü ilanları da maaşları da giderek artıyor. Son olarak belirtilen rakamlara göre ülkede 100 bine yakın nakliye aracı sürücüsü arandığı ifade ediliyor. Öte yandan bu sorun İngiltere kadar olmasa da Almanya'da da yaşanıyor. Ülkede tır şoförü sürücüsüne olan ihtiyaç her gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tedarik zincirinde sorunlar yaşadığı için tır şoförü arıyor.
İngiltere, Almanya ve Amerika'da tır şoförü açığı giderek artıyor. Hal böyle olunca tedarik zincirinde çeşitli problemler yaşanıyor. Bu ülkelerde nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştığı belirtilirken sorunun diğer ülkelere de sıçraması bekleniyor. İngiltere'de ihtiyaç duyulan şoför sayısının geçtiğimiz yıl ekim ayında 100 bin kişiye yakın olduğu ifade edilmişti. Almanya'da 30 bin tır şoförünün de emekli olması bekleniyor. Bu nedenle nakliye aracı sürücüsü alımıyla ilgili ilanlar giderek artıyor. Şoförlere ise ülkenin para birimine göre aylık en az 3.200 dolar, euro ya da sterlin maaş ödeniyor.
ALMANYA'DA 60 İLE 80 BİN ARASINDA TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Federal Yük Taşımacılığı, Lojistik ve Bertaraf Birliği'nin (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Dirk Engelhardt, Almanya'da halihazırda 60 bin ile 80 bin arasında tır şoförü eksikliği olduğunu hesapladıklarını söyledi.
Engelhardt, "Buna ek olarak, Almanya'da her yıl yaklaşık 30 bin tır şoförü emekli oluyor. Son yıllarda yılda yalnızca 15- 20 bin tır ehliyeti alındı, bu nedenle farkın daha da artması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.
ALMANYA'DA TIR ŞOFÖRLERİNİN YILLIK KAZANCI 30 BİN İLE 40 BİN AVRO ARASINDA
Dechant, "Kamyon ve tır şoförü eksikliğini" lojistik pazarının bir sorunu olarak gördüklerini belirterek, "Bence kamyon ve tır şoförlerinin sadece paraya değil daha fazla saygıya ihtiyaçları var. Bu insanlar okulu terk etmiş ve şoför olmuş gözüyle görülmemeli. İnsanların kamyon ve tır şoförü olmak istememesinin nedeni saygı eksikliği." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'da tır şoförlerinin yıllık 30 bin ile 40 bin arasında avro kazandıklarını belirten Dechant, İngiltere'de bu şoförlerin kazançlarının 60 bin sterline çıkmasının "inanılmaz" olduğunu söyledi. Dechant, "Tır şoförlerimize daha fazla para vermekle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bu fazlalığı müşterilerimizden almam gerekiyor. İşte sorun budur." dedi.