2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

Yeni yıla sayılı günler kala emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi maaşlarının 2022'de ne kadar olacağını merak edip ipuçları hakkında araştırmalar yapıyor. Neredeyse her gün sorulan emekli maaşları ne kadar sorusu nihayet çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda SGK SSK, Bağkur'lu emeklileri ile memur emeklileri için tüm formüller masaya dizdi ve kalem kalem incelemesi yapıldı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, emeklinin Ocak artışını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamlarına eklenecek enflasyon farkını ortaya koymuş olacak. Emekliler için ek iyileştirme mevzusu da 3 Ocak'ta şekillenecek.