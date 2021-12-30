Altın hamlesi
Döviz hesaplarının ardından, altından TL mevduata dönüş de desteklenecek. Vade sonunda altın fiyatlarında oluşan fark, faiz/kâr payından yüksek çıkarsa Merkez Bankası tarafından ödenecek...
30.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 30.12.2021 07:00
Altın hesaplarının TL mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı (altının TL'ye çevrildiği gün saat 11.00'de Merkez Bankası'nca ilan edilen gram altının TL karşılığı alış fiyatı) üzerinden TL'ye çevrilecek.