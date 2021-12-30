Altın hamlesi

28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı (altının TL'ye çevrildiği gün saat 11.00'de Merkez Bankası'nca ilan edilen gram altının TL karşılığı alış fiyatı) üzerinden TL'ye çevrilecek.

