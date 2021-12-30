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Altın hamlesi

Döviz hesaplarının ardından, altından TL mevduata dönüş de desteklenecek. Vade sonunda altın fiyatlarında oluşan fark, faiz/kâr payından yüksek çıkarsa Merkez Bankası tarafından ödenecek...

30.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 30.12.2021 07:00
Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

Altın hesaplarının TL mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

Tebliğe göre Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çeviren mevduat sahiplerine destek verecek.

Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı (altının TL'ye çevrildiği gün saat 11.00'de Merkez Bankası'nca ilan edilen gram altının TL karşılığı alış fiyatı) üzerinden TL'ye çevrilecek.

Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

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