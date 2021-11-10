Aman dikkat edin primleriniz ve emekliliğiniz yanabilir! Bağkur’dan SSK’ya geçeceklere uyarı geldi! Bunları yapan...
Emeklilik tüm çalışanların hayalidir ve SGK tarafından belirlenen şartları taşıyanlar bu hakkı elde ediyor. Bazı durumlarda daha erken emekli olabilmek amacıyla bazı yasa dışı yöntemlere başvuranlar oluyor fakat bu kişiler kendilerini yakıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonları ilgilendiren uyarı geldi ve SGK, Bağkur'dan SSK'ya geçeceklerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Aksi durumda hem primlerin hem de emekliliğin yanması söz konusu oluyor. Bu uyarı Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilere geliyor. Konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
Milyonlarca çalışan emeklilik hayallerine bir an önce kavuşmak istese de bazıları dolandırıcılık işlerine karışabiliyor. 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor ve SGK'dan konuyla ilgili uyarı geldi. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler, düzmece sigortacılığa karışanların yatırdıkları primler yanı sıra emeklilikleri de iptal oluyor. İşte tüm detaylar!
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.