Aman dikkat edin primleriniz ve emekliliğiniz yanabilir! Bağkur’dan SSK’ya geçeceklere uyarı geldi! Bunları yapan...

Milyonlarca çalışan emeklilik hayallerine bir an önce kavuşmak istese de bazıları dolandırıcılık işlerine karışabiliyor. 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor ve SGK'dan konuyla ilgili uyarı geldi. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler, düzmece sigortacılığa karışanların yatırdıkları primler yanı sıra emeklilikleri de iptal oluyor. İşte tüm detaylar!