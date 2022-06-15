Belediye çalışanları da alacak! 5,3 milyon memur ve emekli zamları NETLEŞTİ! Sosyal denge tazminatına 8.600 ek gösterge farkı: En az 2.853,59 TL...
3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından hesaplamalar sıklıkla inceleniyor. Memur ve memur emeklisinin ek göstergelerinde artış yaşanırken hem emekli maaşları hem de ikramiyeleri yükseldi. Bu artış tüm kamu çalışanlarına etki ederken mahalle idarelerinde görev yapan kamu personellerine de avantaj sağlayacak. Bu bağlamda, en yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla birlikte yükselecek. Peki, hesaplamalar nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
3600 ek gösterge ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı ve tasarı Meclis yoluna girdi. TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 5,3 milyon memur ve emeklisinin ek göstergeleri artarken hem emekli aylıkları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselmiş olacak. Bu kapsamda tüm belediye çalışanlarına 3600 ek gösterge farkı geliyor. En yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla birlikte yükselecek. Peki, Sosyal denge tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte formül ve hesaplamalar...
SOSYAL DENGE TAZMİNATINA EK GÖSTERGE FARKI
Tüm belediye çalışanlarına 3600 ek gösterge farkı geliyor… En yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla yükselecek. Peki hesap nasıl yapılacak. İşte o formül ve hesap...
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlanarak tasarı Meclis yoluna girdi. TBMM'de yapılan görüşmelerden sonra yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklisinin ek göstergeleri artarken hem emekli maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselmiş olacak.
RAKAMLAR DEĞİŞTİ
Yasalarımız gereğince belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 120'si olarak hesaplanıyor.