Belediye çalışanları da alacak! 5,3 milyon memur ve emekli zamları NETLEŞTİ! Sosyal denge tazminatına 8.600 ek gösterge farkı: En az 2.853,59 TL...

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlanarak tasarı Meclis yoluna girdi. TBMM'de yapılan görüşmelerden sonra yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklisinin ek göstergeleri artarken hem emekli maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselmiş olacak.