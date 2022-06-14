EYT şart değil! 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2008’de sigorta girişi olanlar! 48- 49- 50 - 55 yaşında erken emeklilik mümkün! 4A 4B prim ödeyenler...

YASADA MESLEKLER SIRALANIYOR

Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 20 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor. Dolayısıyla sizin de erken emeklilik imkanından yararlanabilmeniz için bu mesleklerden birisinde görev yapıyor olmanız lazım.