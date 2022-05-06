📢Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenlere müjde! 📣12 belediye KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı yapacak! 📌Başvuru şartları ise...

Belediye bünyesinde kariyer hedefi olan binlerce kişi açık kadroların neler olduğu ve güncel ilanları yakından takip ediyor. Farklı illerden pek çok belediye belli başlı kadroları için istihdam yapacak ve bu müjdeli haber iş arayanları oldukça sevindirdi. 12 belediye KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı yapacak ve başvuru şartları ile başvuru tarihlerini açıkladı. Hangi belediyelerin hangi kadrolara, hangi niteliklerle eleman alımı yapacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.