Beklenen oranlar geldi! Paraya sıkışana 1.49, 1.55, 1. 69 oranında faiz şansı! İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat 30 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları! Nakite ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar tarafından güncellenen faiz oranları ve kampanyaları merak ediliyor ve maliyet hesabı yapılıyor. Kamu bankaları düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kredi çekmek isteyenler için 30 bin TL kredi hesaplama tablosuna haberimizde yer verdik. İşte merak edilenler...