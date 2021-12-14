Beklenen oranlar geldi! Paraya sıkışana 1.49, 1.55, 1. 69 oranında faiz şansı! İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat 30 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları!
Nakit ihtiyacı olanlar için kamu bankalarından vatandaşlara uygun fırsatlar sağlanıyor. Bu bağlamda vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıp ceplerine en uygun olan krediyi öğrenmek istiyor. Bankalar müşterilerine ihtiyaç kredisi olanağı sağlarken belirli faiz oranları ve bankacılık şartları ile bunu veriyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ve şartları bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankalarından düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için 30 bin TL kredi hesaplama tablosuna haberimizde yer verdik. Sizde bankalar arasında kredi faiz oranlarını ve maliyet hesaplamasını kontrol ederek kendinize uygun krediye başvuru yapabilirsiniz. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? İşte tüm detaylar...
Beklenen oranlar geldi! Paraya sıkışana 1.49, 1.55, 1. 69 oranında faiz şansı! İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat 30 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyaları! Nakite ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar tarafından güncellenen faiz oranları ve kampanyaları merak ediliyor ve maliyet hesabı yapılıyor. Kamu bankaları düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kredi çekmek isteyenler için 30 bin TL kredi hesaplama tablosuna haberimizde yer verdik. İşte merak edilenler...
30 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA TABLOSU!
Vakıfbank
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,55
Tutar: 11.424,69 TL
1.150,69 TL/ Ay 41.582,19 TL
HALKBANK
İhtiyaç Kredisi
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,69
Tutar: 12.562,25 TL
1.182,28 TL/Ay 42.719,75 TL
ING
İhtiyaç kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:%1,48 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan, KKB skor 1850 ve üstü müşteriler 1.000 TL ile 20.000 TL arasında kredi kullanarak yararlanabilir.
Oran: %1,84
Tutar: 13.799,73 TL
1.216,66 TL/Ay 43.957,23 TL