Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

Ancak pandemi ile birlikte bu kavram hayatımıza daha çok girdi. Kısa çalışma ödeneği de aynı şekilde pandemi ile tüm kesimlere yayılmıştı. 2020 yılının Mart ayından itibaren Türkiye'de yayılan virüs sebebiyle birçok sektörde uzaktan çalışma uygulaması başlatıldı. Halen yine birçok işyeri uzaktan çalışma sistemini devam ettiriyor ve bu konuda çok başarı sağlayan kuruluşlar da oldu. Hatta bir dönem uzaktan çalışma kamu kurumlarında da uygulandı.