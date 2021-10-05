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Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle şirketler yarı kapasitede çalışmak için bazı çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdi. Uzaktan çalışma kararına işçinin ne onay vermesi gerekiyor. Koronavirüs ile alıştığımız uzaktan çalışma hakkında bazı durumlar merak ediliyor. Özellikle ofisten çalışanlarla aynı haklara sahip olup olmadıkları araştırılıyor. Peki uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında merak edilen tüm soruları yanıtladı. Mesai, fazla çalışma, ücret, izin, kıdem tazminatı...

05.10.2021 09:44 - Son Güncelleme: 05.10.2021 09:44
Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

Uzaktan çalışma aslında sosyal güvenlik mevzuatımızda bulunan bir sistem.
Uzaktan çalışma ilk kez 2016 yılında İş Kanunu'nda düzenlendi.

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Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

İşçi ve işverenin anlaşmasıyla yapılan sözleşme gereğince uzaktan çalışma yapılabiliyor. Buna göre uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında çalışması olarak da tanımlanmış oldu.

Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

Ancak pandemi ile birlikte bu kavram hayatımıza daha çok girdi. Kısa çalışma ödeneği de aynı şekilde pandemi ile tüm kesimlere yayılmıştı. 2020 yılının Mart ayından itibaren Türkiye'de yayılan virüs sebebiyle birçok sektörde uzaktan çalışma uygulaması başlatıldı. Halen yine birçok işyeri uzaktan çalışma sistemini devam ettiriyor ve bu konuda çok başarı sağlayan kuruluşlar da oldu. Hatta bir dönem uzaktan çalışma kamu kurumlarında da uygulandı.

Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

Ancak elbette uzakta çalışmanın usul ve esasları da kural olarak belirlenmiş durumda. Pandemide yaygınlaşmasıyla birlikte Çalışma Bakanlığı bu konuda uygulama detaylarının belirlendiği Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ni yayımladı. Yönetmelik 10/3/2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Virüsten korunmak için uygulanan sosyal izolasyon kuralı ile uyumlu olan uzaktan çalışma düzenlemesinde şu başlıklar öne çıkıyor:

Uzakta çalışan herkesi ilgilendiriyor! Uzaktan çalışan ile ofis çalışanlarının hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin, kıdem tazminatı...

İŞVEREN KARAR VERECEK
● Uzaktan çalışma için yazılı iş sözleşmesi yapılacak. İş ilişkisi, en baştan itibaren uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği gibi hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak uzaktan çalışma sözleşmesine de dönüştürülebilecek.

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