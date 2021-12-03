Bekçi olmak isteyenlere müjde! İş ilanları yayınlandı! En az ilkokul mezunu dolgun maaşla bekçi aranıyor! 2022 yılı gelmeden başvuranlar...
2022 yılın az bir süre kala İŞKUR aracılığı ile bekçi alımları yapılıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde. 81 genelinde pek çok şehirde özel sektörde bekçi ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca İŞKUR üzerinden işverenler işçi arayışına geçti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sakarya ve daha bir çok ilde bekçi alımları için başvuru ekranı açıldı. Özel şartları taşıyanlar hemen işe alınacak. İşte başvuru detayları...
Bekçi olmak isteyenlere müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İş ilanları yayınlandı. Dolgun maaşla bekçi aranıyor! 2022 yılı gelmeden başvuranlar özel şartları taşıması halinde hemen işe girebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru için bekleiyiş sürerken yeni bir atak da İŞKUR'dan geldi. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde bekçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylarıyla haberimizde!
Başvurular İŞKUR üzerinden online ortamda yapılmaktadır. Bekçi olarak çalışmak isteyenler kurumun istediği özel şartları taşıdığı taktirde başvuruda bulunabilecek. Her şehirde birden çok kurum bekçi alıyor. Bu nedenle bir kurumun şartını taşımayan diğer kurumlara başvuru yapabilir. İstenilen şartları taşımayanlar işe alınamaz.