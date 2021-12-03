Bekçi olmak isteyenlere müjde! İş ilanları yayınlandı! En az ilkokul mezunu dolgun maaşla bekçi aranıyor! 2022 yılı gelmeden başvuranlar...

Bekçi olmak isteyenlere müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İş ilanları yayınlandı. Dolgun maaşla bekçi aranıyor! 2022 yılı gelmeden başvuranlar özel şartları taşıması halinde hemen işe girebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru için bekleiyiş sürerken yeni bir atak da İŞKUR'dan geldi. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde bekçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylarıyla haberimizde!