Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Yüzde 20 zamlı ödeme yapmak istemeyenlerin bu ay harekete geçmesi gerekiyor...
Bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.
Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin bu ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar ise askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor.
182 bin 609 lira olan mevcut tutardan ödeme yapmak için 28 Haziran (30 Haziran hafta sonuna denk geldiği için) günü mesai bitimine kadar başvurunun tamamlanması şart. Bu kapsamda yükümlülerin ayın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme gerçekleştirmeleri gerekiyor.