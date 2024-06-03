Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?

2

Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin bu ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar ise askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor.