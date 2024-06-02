GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için önemli viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memurların, emeklilerin zammında ilk 5 aylık veri belli olacak. Zam oranı için geriye sadece tek veri kalacak.

2 İŞTE AA FİNANS ANKETİNDEKİ ORAN

Enflasyon verileri merakla beklenirken, oranlara ilişkin ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2.85, en yüksek yüzde 3.50 aralığında yer aldı.