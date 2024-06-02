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GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. İlk 5 aylık enflasyon yarın belli olacak. TÜİK verileri merakla beklenirken, anketlerden ortak bir tahmin geldi. Peki memurlar ile SSK ve Bağ-Kurlular Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 02 Haziran 2024, 13:43
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var 1

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için önemli viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memurların, emeklilerin zammında ilk 5 aylık veri belli olacak. Zam oranı için geriye sadece tek veri kalacak.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var 2

İŞTE AA FİNANS ANKETİNDEKİ ORAN
Enflasyon verileri merakla beklenirken, oranlara ilişkin ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2.85, en yüksek yüzde 3.50 aralığında yer aldı.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var 3

TAHMİN NE GETİRECEK?
Eğer Mayıs ayında enflasyon yüzde 3.04 olarak çıkarsa, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.33 olacak. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.33 zam oluşacak. Yine 5 ayda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.37'ye, Temmuz zammı da 17.01'e ulaşacak.

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