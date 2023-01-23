2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği ne zaman verilecek? Şubat ayı Gübre ve Mazot desteği sorgulama ekranı 2023! T.C kimlik numarası 0-2-4-6-8 olanlar...
Mazot gübre desteğinde son durum hakkında aramalar hız kazandı. 2023 yılının gelmesiyle beraber Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, 2023 Zamlı Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman verilecek? Gübre ve Mazot desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki 2023 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre parası ne zaman ödenecek? İşte tüm detaylar haberimizde!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan grafikte, "hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira, et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira ve hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı" belirtildi.
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.