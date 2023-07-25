Emekliye müjdeli duyuru öğlen saatlerinde yapıldı! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! BAĞ-KUR SSK'lılar için cazip teklif

Emekliler için sunulan promosyonlar maaşlarını farklı bankalara taşıyanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Pek çok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere nakit promosyon ödemesi yaparak ek bir gelir kaynağı sağlama fırsatı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere özel promosyonlarla 31 Temmuz'a kadar olan süreçte başvurularını bekliyor. Son dönemde yapılan artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 10.000 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan bir banka daha promosyon miktarında artışa gittiğini öğle saatlerinde duyurdu.
SGK ile anlaşmalı olan bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak onlara ek bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler bu promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek bir ödeme almak istiyor. Ancak emeklilerin promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmeleri son derece önemli oluyor. Her bankanın promosyon miktarı ve sunulan avantajlar farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri genellikle sabah saatlerinden itibaren emeklilerin hesaplarına geçmeye başlıyor.
AKBANK
Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200 lira, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850 lira, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250 lira, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor.
Ayrıca kredi kartı alarak 12 ay boyunca en az 2.500 lira harcama yapma sözü verenlere 3.000 lira chip para veriyor.