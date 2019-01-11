BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

BDDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Kurum banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sayısı sınırını da açıkladı. Peki hangi ürüne kaç taksit yapılıyor? İşte detaylar...

11 Ocak 2019 Cuma, 15:01:44 Güncelleme: 15:15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





