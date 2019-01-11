BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

BDDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Kurum banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sayısı sınırını da açıkladı. Peki hangi ürüne kaç taksit yapılıyor? İşte detaylar...

11 Ocak 2019 Cuma, 15:01:44 Güncelleme: 15:15:23
BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Ürün veya Hizmet Grubu: Genel taksit sınırı
Mevcut Durum: 12 ay

BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Ürün veya Hizmet Grubu: Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)
Mevcut Durum: 3 ay

BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Ürün veya Hizmet Grubu: Bilgisayar alımları
Mevcut Durum: 6 ay

BDDK'dan milyonları ilgilendiren taksit düzenlemesi! Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

Ürün veya Hizmet Grubu: Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler
Mevcut Durum: 6 ay

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