Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

Standart Chartered Plc 2030 yılına gelindiğinde ekonomik anlamda dünyanın en büyükleri olacak olan ülkeleri açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030'da dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacağı kaydedildi.

11 Ocak 2019 Cuma, 09:37:04 Güncelleme: 10:03:49
Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

Standart Chartered Plc 2030 yılına gelindiğinde ekonomik anlamda dünyanın en büyükleri olacak olan ülkeleri açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030'da dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacağı kaydedildi. İngiliz finansal hizmetler şirketi Standard Chartered, 2030 yılına kadar en büyük 10 ekonomiyi açıkladı.

Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

Standart Chartered ekonomisti, Uzun vadeli büyüme tahminlerimizin kilit bir ilkeye dayandığını belirtiyor.

Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada gibi ülkeler liste dışı kalırken, Türkiye bakın kaçıncı sırada... İşte o liste...

Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

10) Almanya – 6.9 Trilyon Dolar

Türkiye 2030'a damga vuracak! İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

9) Japonya- 7.2 Trilyon Dolar

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