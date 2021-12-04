Altın fiyatı için kritik süreç! Altın fiyatları gelgit yapıyor! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! İşte çeyrek altın, kapalıçarşı canlı altın fiyatları...

İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 4 Aralık 2021 Cumartesi serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde... Saat 08.51 itibariyle gram altın 779,29 TL, çeyrek altın 1.270,00 TL, tam altın 5 bin 060,00 TL, yarım altın ise 2 bin 548,00 TL'den satılıyor.