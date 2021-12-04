Altın fiyatı için kritik süreç! Altın fiyatları gelgit yapıyor! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! İşte çeyrek altın, kapalıçarşı canlı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Gram altın dün 770 TL'nin altında seyretmesinin ardından da yeni günde bu seviyeyi kırarak 780 TL seviyelerinden güne başladı. Bu kapsamda son hali merak edenler amacıyla 4 Aralık 2021 Cumartesi serbest pazar altın fiyatları...18 Aralık tarihinde gram altının 1.000 liraya çıkacağı açıklanmıştı. Bugün yaşanan düşüşle eş güdümlü altın fiyatları son bir aynın dibini gördü. "3 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları için bilhassa bu yönde yatırımlarını sağlayan vatandaşlar doğrultusundan araştırıldı. İşte 4 Aralık altın fiyatlarındaki son dakika farklıkları ve kritik altın yorumları...
İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 4 Aralık 2021 Cumartesi serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde... Saat 08.51 itibariyle gram altın 779,29 TL, çeyrek altın 1.270,00 TL, tam altın 5 bin 060,00 TL, yarım altın ise 2 bin 548,00 TL'den satılıyor.
Ons altın fiyatları, geçen 1 ayın en düşük civarını görürken, gram altın fiyatları 770 lira civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, günümüz işlemlerde 1767 dolar oranına kadar gerileyerek 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons Altın fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para siyasetine dair mesajları ana faktör olarak görülüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell geçen gün katıldığı bir etkinlikte, kendine yöneltilen sorularda yaptığı değerlendirmede piyasalar üstünde etkili olan açıklamalarda bulundu. Başkan Powell yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayında başladıkları tapering'i (varlık alımı azaltımı) birkaç ay evvel tamamlamayı düşündüklerini belirterek, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısına ilgi çekti.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları Merkez Bankasının döviz kuruna araya girmek açıklamasının sonrasında dolar kurunda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak gerilemeye başladı. Sabah saatlerinde 778 lira seviyelerine kadar artan gram altın kararın açıklanmasının sonrasında düşüşe geçmişti. Kısa süren düşüşün sonrasında kurda yaşanan artışın tekrardan yükselmesi ve 1.337 oranına kadar yükselmesinin sonrasında Gram altın ise 767,20 lira oranına kadar yükseldi.