BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ TUTAR AYRIMI KALDIRILDI

Kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.