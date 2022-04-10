🔥Bayramda cepler kabaracak! Emeklilere müjde ikramiyeler yüzleri güldürecek! Bir bayramda 1.655 lira 61 kuruş, iki bayramda 3 bin 311 lira!

Mayıs ayına çok az bir süre kaldı. Emekli vatandaşların gözü kulağı bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılan son dakika açıklamalarda! Bu yılki bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül gündemde yer alıyor. 2022 yılında net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçerse milyonlarca emekli bayramda ikramiye olarak bin 655 lira 61 kuruş alabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak. İşte detaylar...