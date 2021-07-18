Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün
Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan, avantajlı şekilde bu primlerine kavuşacak. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı içni ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.
18.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 18.07.2021 06:58
Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor.