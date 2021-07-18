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Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan, avantajlı şekilde bu primlerine kavuşacak. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı içni ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.

18.07.2021 06:57 - Son Güncelleme: 18.07.2021 06:58
Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor.

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Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

1 Temmuz'da başlayan başvuru süresi, 1 Kasım'da sona erecek.

Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.

Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

Burada hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

Bağ-Kur'luya müjdeli haber: Aylık 1234 TL ile emeklilik mümkün

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