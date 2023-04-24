Dünyaca ünlü bankadan yeni altın yorumu! Duyduğunuz tüm tahminleri unutacaksınız! Mayıs 3’ten sonra en düşük 2.500...

Salgın sonrası yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankadan beklenmedik altın yorumu geldi.