İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! SGK'dan (SSK) büyük müjde! İşte alma şartları ve detaylar...

Rapor parası alabilmek İş Kanunu kapsamında olası olup geçici iş göremezlik ödeneği adı altında Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan verilmektedir. SGK güvencesinde çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle sıhhat raporu alan bireylerin çalışamadıkları günler amacıyla rapor parası ödemesi yapılmaktadır. Peki rapor parası nasıl alınır? 2021 senesinde rapor parası hesaplama, çalışanın aldığı brüt ücrete göre farklılık göstermektedir. Hesaplamalarda çalışanın son 3 ayda aldığı brüt ücret baz alınmaktadır. Hesaplamalarda ilgi edilmesi gereken en mühim noktalardan biri gün adedidır. Gün adedi her vakit iki gün eksik sayılmaktadır. Yani rapor 10 günlük ise 8 günlük rapor parası ödemesi alınabilmektedir.