İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! SGK'dan (SSK) büyük müjde! İşte alma şartları ve detaylar...
Rapor parası, geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi hallerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan yetkilendirilmiş olan sıhhat kuruluşları ya da doktor raporlarında yazan istirahat boyunca geçici bir vakit iş yapamamasıdır. Rapor parasının alınabilmesi amacıyla çalışanların resmi bir müracaatte bulunmasına lüzum yoktur. Yetkilendirilmiş sıhhat kuruluşlarından alınan raporun işverene verilmesiyle süreç başlatılır. İşveren çalışanın raporunu 5 iş günü amacıylade e-rapor sistemine yükler. Rapor parası birtakım şartlara uygunluk sağlandığında verilmektedir. SGK güvencesinde çalışanların en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi rapor parasının ne vakit yatırılacağıdır.
Rapor parası alabilmek İş Kanunu kapsamında olası olup geçici iş göremezlik ödeneği adı altında Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan verilmektedir. SGK güvencesinde çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle sıhhat raporu alan bireylerin çalışamadıkları günler amacıyla rapor parası ödemesi yapılmaktadır. Peki rapor parası nasıl alınır? 2021 senesinde rapor parası hesaplama, çalışanın aldığı brüt ücrete göre farklılık göstermektedir. Hesaplamalarda çalışanın son 3 ayda aldığı brüt ücret baz alınmaktadır. Hesaplamalarda ilgi edilmesi gereken en mühim noktalardan biri gün adedidır. Gün adedi her vakit iki gün eksik sayılmaktadır. Yani rapor 10 günlük ise 8 günlük rapor parası ödemesi alınabilmektedir.
SGK RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR?
Rapor parası ödemesi ALO 170 ve e-Devlet'in "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfası üzerinden sorgulanabilir.
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Örneğin; asgari ücretle 12 günlük ayakta tedavi raporu alan bir çalışan 409.5 TL rapor parası ödemesi alabilir.
3 aylık maaş toplamını bulmak için brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır. (2.9433=8.829 TL)
Günlük maaş miktarını bulmak için; 8.829/90=98.1 TL
Ayakta tedaviler günlük kazancın yarısı oluğu için; 98.1/2=49.05 TL
12 günlük rapor aldığı için 3. gününden itibaren ödeme yapılır. (49.0510=409.5 TL)
RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
- 4A ve 4B çalışanı olunması ve uygun bir rapor alınmış olması gerekmektedir.
- İşçinin aldığı raporu işverenine teslim etmesi ve işverenin raporu e-rapor sistemine girmesi gerekmektedir.
- 4B kapsamında çalışan sigortalılar yalnızca yatarak tedavi için rapor parası alabilmektedirler.