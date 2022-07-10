Bayramda altın ve dolar ipini kopardı! 💸 İslam Memiş 'Soygun var' diyerek uyardı! 💰 10 TEMMUZ CANLI DOLAR KURU | Altın ve dolar düşecek mi?
10 Temmuz altın ve dolar fiyatları sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bayramda dalgalı seyreden dolar kuru yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Peki, 10 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 10 Temmuz altın ne kadar? Altın ve dolar düşecek mi? İşte merak edilenler...
Dolar ve altın fiyatlarında hafta başından beri yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde mola verse de yurt içinde dolar/TL kuru yükselişini sürdürüyor. Ons altın dün 9 ayın dibine yaklaşmasının ardından yaralarını sarmak isterken gram altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memiş, şunları söyledi: "Küresel piyasalarda neler oluyor, özellikle panik olanlar, yatırımcılar neler yapmalı? Özellikle gümüş yatırımcıları panik olmuş, neler yapmalılar, eylül, ekim hazırlığı için neler yapmalıyız gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım."
Son iki gündür küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Altının ons, gümüşün ons fiyatında düşüş var. Kriptoda yatırım seyri var. Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler gördük ancak bu resesyonun başladığını işaretidir. Resesyon resmi olarak küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı.