Bayrama yakışan haber! Dar gelirlilere 500-700 TL arası para dağıtılacak! E-Devlet'ten başvur, AL! Nakit, erzak, sağlık, kira yardımı...
Devlet vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor. Zorlu süreçlerde devletten gereksinim sahibi vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve alakalı bütün kurumlar gereksinim sahibi halde olan vatandaşlara süratle yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım müracaatları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve başka Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor.İşte merak edilen detaylar haberimizde...
03.05.2022 18:15 - Son Güncelleme: 03.05.2022 18:15
Devlet kanadından sosyal destekler her sene artarak sürüyor. Ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara yapılan destek ödemelerinin kapsamı genişliyor. Valilik ve Kaymakamlıklardan sağlanan devlet desteklerinin tamamına başvurular yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ilde, ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor. Valilik aracılığıyla sağlanan yardımlar arasında maddi destekler ve gıda yardımları bulunuyor. İşte merak edilenler!