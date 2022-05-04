Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

3600 ek gösterge için son buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.500 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!