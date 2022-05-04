Emekli aylığı 7 bin 500 TL'yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...
3600 ek gösterge ile ilgili aramalar gün geçtikçe artıyor. Kamuda tespit edilen milyonlarca memurun aylığını, emekliliğini ve ikramiyesini etkileyecek ek gösterge düzenlemesinde nerdeyse sona gelindi. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi mesleğe sahip olanlar amacıyla öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme yardımıyla polis ve güven müdürü, hemşire ile sağlık müdürü gibi statü farkı gözetilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile eş güdümlü 6 bin lira emekli aylığı alan öğretmenin gelirinde aşağı yukarı 1500 liralık artış olacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler!
3600 ek gösterge için son buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.500 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!
Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.
KARİYER MESLEKLERE EK PUAN
Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.