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Haberler Ekonomi Emekli aylığı 7 bin 500 TL'yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

Emekli aylığı 7 bin 500 TL'yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

3600 ek gösterge ile ilgili aramalar gün geçtikçe artıyor. Kamuda tespit edilen milyonlarca memurun aylığını, emekliliğini ve ikramiyesini etkileyecek ek gösterge düzenlemesinde nerdeyse sona gelindi. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi mesleğe sahip olanlar amacıyla öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme yardımıyla polis ve güven müdürü, hemşire ile sağlık müdürü gibi statü farkı gözetilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile eş güdümlü 6 bin lira emekli aylığı alan öğretmenin gelirinde aşağı yukarı 1500 liralık artış olacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler!

04.05.2022 11:13 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:13
Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

3600 ek gösterge için son buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.500 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!

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Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.

Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak.

Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak.

Emekli aylığı 7 bin 500 TL’yi buluyor! Mevcut maaşa ek 1.500 TL fark doğacak! Son buluşmaya 5 gün kaldı! İkramiyelerde %25 değişim...

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

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