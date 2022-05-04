SSK, SGK, Bağkur'luların maaşı salisesinde kesiliyor: E Devlet üzerinden şimdi kontrol edin! Eğer bu harfler varsa...
SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı alan herkesi ilgilendiriyor. Emekli maaşı ile alakalı çok mühim ikaz geldi. Hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca emekli bulunmakta ve emekli olmak amacıyla çoğu vatandaş sıra bekliyor. Bazı hallerde emekli maaşları eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanısıra birtakım harfler bulunmakta. Eğer bu harfler sizde de bulunmaktaysa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne manaya geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte merak edilen bütün detaylar!
04.05.2022 11:16 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:16
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda harekete geçti. Emekli maaşınız eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SAHTE SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILIRSA...
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.