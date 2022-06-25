Bayram önü nakit arayana 4250 TL yatacak! SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den anlık çekebilir! Kurban destek parası niteliğinde minimum 3.500 TL maaş kadar ödeme!

SSK, Bağkur'lu ve 4C'li emeklilere müjde 4.750 lira için harekete geçilmiş durumda. Emekliler amacıyla güzel bir haber daha geldi. Taban tutarı amacıyla ek bir zam haberi ile bu ay emekli olan bireylerin yanı sıra üç yıllık taahhüt zamanı dolan vatandaşların adına 2.500 ile 4.750 lira arasında ek para verilecek. Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz....